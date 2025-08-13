- Überblick
Hätte abstürzen können
Der Christus von St. Nikolaus geht auf Reisen: Staue wird restauriert
© Rita Falk
Von Monika Schramm
Auch die drei anderen Statuen haben ihre Plätze an der Fassade der Innsbrucker Kirche verlassen. Sie müssen dringend saniert werden.
