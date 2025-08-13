Hätte abstürzen können

Der Christus von St. Nikolaus geht auf Reisen: Staue wird restauriert

© Rita Falk
Monika Schramm

Von Monika Schramm

Auch die drei anderen Statuen haben ihre Plätze an der Fassade der Innsbrucker Kirche verlassen. Sie müssen dringend saniert werden.

