Auto geriet während Fahrt in Sölden in Brand: Zeuge organisierte Feuerlöscher

Gemeinsam mit einem engagierten Zeugen konnte ein 39-Jähriger sein brennendes Auto im Ötztal löschen.

Das Auto eines 39-Jährigen ist am Dienstagabend bei der Fahrt durchs Ötztal in Brand geraten. Der Mann war gegen 18.15 Uhr auf der B 186 taleinwärts unterwegs, als er im Rückspiegel Flammen und Rauch am Fahrzeugheck wahrnahm. Der Lenker hielt am Fahrbahnrand an und stieg mit seiner 59-jährigen Beifahrerin aus dem brennenden Auto.

Ein talauswärts fahrender 39-Jähriger sah das brennende Fahrzeug und reagierte geistesgegenwärtig: Aus einem Lebensmittelgeschäft in Sölden holte der Mann zwei Handfeuerlöscher und machte sich anschließend gemeinsam mit dem Fahrzeuglenker an die Brandbekämpfung. Den beiden Männern gelang es, das Feuer zu löschen, die alarmierte Feuerwehr musste das Auto nur noch kühlen.