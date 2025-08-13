Mbappé erfüllte Selfie-Wunsch

Flitzer von Real-Spiel kickt im Unterhaus: „Habe spontan gesagt: Mama, ich laufe hinein“

Noah Glantschnig, Fußballer beim Regionalligisten Silz/Mötz, wurde im Tivoli-Stadion zum Flitzer - und bekam sein Foto mit Kylian Mbappé.
© gepa/Schönherr
Daniel Lenninger

Von Daniel Lenninger

Ein Kicker der tt.com Regionalliga Tirol zählte am Dienstagabend beim Testspiel-Hit zwischen der WSG Tirol und Real Madrid zu den Flitzern, die fast für einen Spielabbruch sorgten. Der TT erzählte er, wie es ablief. Nun droht eine Anzeige.

Für Sie im Tiroler Unterhaus unterwegs:

Günter Almberger

Günter Almberger

+4350403 3324

Michael Pipal

Michael Pipal

+4350403 3322

Daniel Lenninger

Daniel Lenninger

+4350403 2411

Tobias Waidhofer

Tobias Waidhofer

+4350403 2305

Alexander Gruber

Alexander Gruber

+4350403 3671