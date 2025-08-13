Mbappé erfüllte Selfie-Wunsch
Flitzer von Real-Spiel kickt im Unterhaus: „Habe spontan gesagt: Mama, ich laufe hinein“
Noah Glantschnig, Fußballer beim Regionalligisten Silz/Mötz, wurde im Tivoli-Stadion zum Flitzer - und bekam sein Foto mit Kylian Mbappé.
© gepa/Schönherr
Ein Kicker der tt.com Regionalliga Tirol zählte am Dienstagabend beim Testspiel-Hit zwischen der WSG Tirol und Real Madrid zu den Flitzern, die fast für einen Spielabbruch sorgten. Der TT erzählte er, wie es ablief. Nun droht eine Anzeige.