Schwieriger Spagat zwischen Info und Datenschutz: Neues Gesetz fordert Tiroler Gemeinden

Mit 1. September tritt österreichweit das Informationsfreiheitsgesetz in Kraft. Ziel ist, die Transparenz in der Verwaltung wesentlich zu erhöhen. Bei den großen Tiroler Gemeinden sorgt die praktische Umsetzung der Regelung aber für ein mulmiges Gefühl: Denn die Interessenabwägung zwischen Information und Datenschutz dürfte äußerst heikel werden.