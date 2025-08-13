Bedenken wegen „Grauzonen“

Schwieriger Spagat zwischen Info und Datenschutz: Neues Gesetz fordert Tiroler Gemeinden

Er stehe für „volle Transparenz“, versichert der Innsbrucker Bürgermeister Johannes Anzengruber. Dennoch bedeutet das neue Informationsfreiheitsgesetz einen Paradigmenwechsel.
Von Michael Domanig, Verena Langegger, Alexander Paschinger

Mit 1. September tritt österreichweit das Informationsfreiheitsgesetz in Kraft. Ziel ist, die Transparenz in der Verwaltung wesentlich zu erhöhen. Bei den großen Tiroler Gemeinden sorgt die praktische Umsetzung der Regelung aber für ein mulmiges Gefühl: Denn die Interessenabwägung zwischen Information und Datenschutz dürfte äußerst heikel werden.

