So findet Tirols oberste Kriminalistin Katja Tersch ihre innere Ruhe

„Tatort Tirol“, der Crime-Podcast der Tiroler Tageszeitung, befindet sich in der zweiten Staffel. Gast der aktuellen Ausgabe ist Katja Tersch. Die Niederösterreicherin leitet seit 2020 das Landeskriminalamt Tirol.

Tersch erzählt, warum sie zur Polizei gegangen ist und was ihr an ihrem Beruf so gut gefällt. Obwohl der Polizeiapparat eigentlich als Männerdomäne gilt, empfindet Tersch sich als gut aufgehoben. Sollte es im Landeskriminalamt allerdings zu Ungleichbehandlungen von Frauen kommen, gebe es eine eigene Beschwerdestelle.