Großer Reformbedarf
SV-Chef McDonald: „Niemand will mehr die Kassen-Fusion rückgängig machen“
Die Menschen wollten die Lösung ihrer Alltagssorge und nicht ständigen Streit, drängt Sozialversicherungen-Chef Peter McDonald auf einen Schulterschluss mit den Ländern.
© Alois Vahrner
Reformen im Gesundheitswesen brauche es, um kürzere Wartezeiten und bessere Leistungen für die Bevölkerung zu erreichen. „Aber niemand will mehr die Kassen-Fusion rückgängig machen“, sagt Sozialversicherungs-Chef Peter McDonald.