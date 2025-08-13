❓ Tutto bene?
Pizza, Pasta und Dolce Vita: Das große „Bella Italia”-Quiz
Wie viele Inseln hat Italien? Welche Region wird auch als „Weinkeller Italiens" bezeichnet? Was ist ein Affogato? Und wie schief ist der Turm von Pisa wirklich? Testet euer Wissen beim großen Quiz zum Lieblingsurlaubsland der Tiroler.
Italien zählt zu den beliebtesten Reisezielen weltweit. Pizza, Pasta und das Dolce Vita locken jährlich zahlreiche Touristen ins Land. Besonders beliebt sind beispielsweise die Cinque Terre. Doch welche Orte zählen dazu? Und was bekommt man, wenn man im Restaurant Cannoli bestellt? Testet euer Wissen!
Das große Italien-Quiz
Pizza, Pasta und Dolce Vita: Was wisst ihr über das beliebte Urlaubsland im Süden?
Frage 1 von 15:
Welcher ist der größte See Italiens?
