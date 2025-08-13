Von Aloe Vera über Tee bis Topfen: Hausmittel gegen Sonnenbrand im Test

Aloe vera, Topfen oder schwarzer Tee: Im Netz kursieren zahlreiche Tipps zur Behandlung von Sonnenbrand mit Hausmitteln. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat sie auf Wirksamkeit getestet. Nicht alle sind uneingeschränkt empfehlenswert – von einem sollte man überhaupt die Finger lassen.