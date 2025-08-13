Wanderin entdeckte weibliche Leiche in den Lechtaler Alpen, Identität noch unklar

Die Bergsteigerin dürfte am Wochenende bei der Überschreitung der Heiterwand abgestürzt sein. Eine Wanderin fand ihren Rucksack und schließlich die Leiche.

Tarrenz – Eine Wanderin machte am Sonntag in den Lechtaler Alpen im Gemeindegebiet von Tarrenz eine schreckliche Entdeckung: Sie fand eine weibliche Leiche. Die Bergsteigerin dürfte laut Polizei abgestürzt sein.

„Der Unfall hat sich sehr sicher schon am vergangenen Wochenende ereignet“, erklärt Bezirksinspektor Georg Auer. „Die Frau wollte offenbar die Heiterwand übersteigen, als es zum Absturz kam“. Sie dürfte alleine unterwegs gewesen sein. Zur Identität des Opfers konnte er noch keine genauen Angaben machen, es gebe aber bereits Hinweise. Die Frau dürfte aus dem deutschsprachigen Raum kommen.

Rucksack des Opfers gefunden

Gefunden wurde die Leiche von einer Wanderin, die mit einer Gruppe von der Anhalter Hütte über das Hinterbergjoch unterwegs war. Unterhalb der 2639 Meter hohen Heiterwand – am Fuße der Nordseite – entdeckte sie einen Rucksack.