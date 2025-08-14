Wanderin entdeckte weibliche Leiche in den Lechtaler Alpen, Identität geklärt

Die Bergsteigerin dürfte am Wochenende bei der Überschreitung der Heiterwand abgestürzt sein. Eine Wanderin fand ihren Rucksack und schließlich die Leiche.

Tarrenz – Eine Wanderin machte am Sonntag in den Lechtaler Alpen im Gemeindegebiet von Tarrenz eine schreckliche Entdeckung: Sie fand eine weibliche Leiche. Die Bergsteigerin dürfte laut Polizei abgestürzt sein.

„Der Unfall hat sich sehr sicher schon am vergangenen Wochenende ereignet“, erklärt Bezirksinspektor Georg Auer. „Die Frau wollte offenbar die Heiterwand übersteigen, als es zum Absturz kam“. Laut bisherigen Ermittlungen handelt es sich bei der Frau um eine 38-jährige Deutsche, berichtet die Polizei am Donnerstag. Sie dürfte alleine unterwegs gewesen sein.

Mitglieder der Alpinen Einsatzgruppe des Bundespolizeikommandos Imst führten weitere Unfallerhebungen im alpinen Gelände der Lechtaler Alpen durch. Dabei konnte die offensichtliche Absturzstelle am Heiterwandgrat auf einer Höhe von 2450 Metern anhand ausgebrochener Felsen lokalisiert werden.

Rucksack des Opfers gefunden

Gefunden wurde die Leiche von einer Wanderin, die mit einer Gruppe von der Anhalter Hütte über das Hinterbergjoch unterwegs war. Unterhalb der 2639 Meter hohen Heiterwand – am Fuße der Nordseite – entdeckte sie einen Rucksack.