Boulderparty in Lienz, Applaus in Amras, Gabalier in der Gamsstadt: Das ist los in Tirol

Halbzeit des Augusts und der Sommer gibt Vollgas. Wer zwischen Klimaanlage und Kaltgetränk noch nach Unterhaltung sucht, hat die Qual der Wahl: So wird Lienz Schauplatz von Boulderern und Bikern, Völs verbindet mit Kulinarik, Erl erlebt Gitarrenklänge und Kufstein kommt Sport- und Kulturfans entgegen. Auch Musikevents locken – und Tirol tanzt sich schwungvoll ins Wochenfinale.