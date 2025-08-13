Unbekannte brachen in Hotel im Defereggental ein und stahlen Tresor

Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch in ein Hotel in St. Jakob in Defereggen eingebrochen. Laut Polizei stahlen sie einen schweren Metalltresor aus einem versperrten Büro bei der Rezeption.

Mit einem Kofferwagen, der vor dem Hotel stand, transportierten die Täter den Tresor bis zur Schwarzach. Im Bachbett brachen sie ihn auf und entwendeten das Bargeld – ein vierstelliger Betrag. Die Polizeiinspektion Matrei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 059133/234100. (TT.com)