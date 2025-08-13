Mehr als 35 Grad

Höhepunkt der Hitze in Tirol erreicht: Das waren die heißesten Orte am Mittwoch

Der „Verborgene See“ im Kaunertal auf über 2600 Metern Seehöhe – eine natürliche Klimaanlage bei der aktuellen Hitzewelle.
© Leserfoto/Max Berghammer