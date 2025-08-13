Interview von unterwegs
Hitzeschlacht bei Ultracycling-WM: Elena Roch liegt gut im Rennen
Elena Roch fährt durch Österreich: von Salzburg über Ober- und Niederösterreich, dem Burgenland, der Steiermark und Kärnten entlang, ehe es durch Tirol geht, weiter nach Vorarlberg und von dort zurück zum Start.
© RAA/Alexander Zauner
Ultracycling-Europameisterin Elena Roch fährt derzeit beim „Race Around Austria“ um den WM-Titel. Auf ihrer 2152,57-km-langen (Tor-)Tour durch Österreich, schafft sie es sogar, ein kurzes Interview zu geben. Wie es der Wahl-Tirolerin geht und worauf sie sich noch besonders freut.