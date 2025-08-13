In Klinik geflogen
Tischler im Zillertal trennte sich mit Kreissäge zwei Finger ab
Bei einem schweren Unfall am Mittwoch in Tux trennte sich ein 46-jähriger Tischler zwei Finger ab. Der Slowake war um die Mittagszeit mit Arbeiten in einem Hotel beschäftigt. Der Mann hielt mit der rechten Hand eine Holzplatte und führte mit der anderen Hand die Handkreissäge.
„Dabei geriet er mit den Fingern der rechten Hand in das laufende Sägeblatt und trennte sich den Zeigefinger und den Mittelfinger ab“, berichtet die Polizei. Der Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen. (TT.com)