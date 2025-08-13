Kurioser Großeinsatz

„Komplett uneinsichtig“: 41-Jähriger sprang mit Luftmatratze in den Inn

Der 41-Jährige war in Kufstein in den Inn gesprungen (Symbolbild).
© Theresa Aigner
Matthias Reichle

Von Matthias Reichle

Am Mittwochnachmittag gingen in Kufstein mehrere Notrufe ein. Ein Mann war mit einer Luftmatratze in den Inn gesprungen.

