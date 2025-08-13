- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Kurioser Großeinsatz
„Komplett uneinsichtig“: 41-Jähriger sprang mit Luftmatratze in den Inn
Der 41-Jährige war in Kufstein in den Inn gesprungen (Symbolbild).
© Theresa Aigner
Von Matthias Reichle
Am Mittwochnachmittag gingen in Kufstein mehrere Notrufe ein. Ein Mann war mit einer Luftmatratze in den Inn gesprungen.
Für Sie im Bezirk Kufstein unterwegs:
Theresa Aigner
+4350403 2117
Michael Mader
+4350403 3050
Wolfgang Otter
+4350403 3051
© 2025 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten