Verletzt ins Spital geflogen

Bergführer bei Sicherungsarbeiten am Großglockner abgestürzt

Ein Bergführer stürzte am Mittwoch bei Wegsicherungsarbeiten auf der Kärntner Seite des Großglockners ab und wurde verletzt. Der 60-Jährige verlor bei der Hohenwartscharte unterhalb der Erzherzog-Johann-Hütte das Gleichgewicht und rutschte rund 50 Meter über vergletschertes Gelände ab, berichtet die Polizei.

Der Verletzte wurde auf etwa 3200 Metern Seehöhe vom Notarzthubschrauber geborgen und ins Lienzer Krankenhaus geflogen. Bei den Wegsicherungsarbeiten handelte es sich um einen Freiwilligeneinsatz des Bergführers. (TT.com)

