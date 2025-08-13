Bergführer bei Sicherungsarbeiten am Großglockner abgestürzt

Ein Bergführer stürzte am Mittwoch bei Wegsicherungsarbeiten auf der Kärntner Seite des Großglockners ab und wurde verletzt. Der 60-Jährige verlor bei der Hohenwartscharte unterhalb der Erzherzog-Johann-Hütte das Gleichgewicht und rutschte rund 50 Meter über vergletschertes Gelände ab, berichtet die Polizei.