Taylor Swifts neues Album erscheint Anfang Oktober

US-Pop-Megastar Taylor Swift hat im Podcast "New Heights" ihres Freundes Travis Kelce mehr über ihr neues Album verraten. Das zwölfte Studioalbum mit dem Titel "The Life of a Showgirl" soll am 3. Oktober erscheinen. Während sie mit ihrer "Eras Tour" in Europa unterwegs war, habe sie an dem Album gearbeitet, erzählte Taylor in dem am Mittwochabend (Ortszeit) veröffentlichten Podcast des Football-Spielers, den Kelce gemeinsam mit seinem Bruder Jason Kelce herausbringt.

Unter lautem Jubel und Klatschen der Brüder zieht Swift das neue Album aus einem Koffer. Darauf räkelt sie sich in einem Glitzer-Outfit in türkisfarbenem Wasser. Auch in ihren sozialen Medien postete die Sängerin das Album-Cover. Das Album hat zwölf Tracks, darunter Titel wie "Elizabeth Taylor", "Eldest Daughter" oder "Honey". Bei dem Song "The Life of a Showgirl" wirkt Sabrina Carpenter mit.

Angekündigt hatte Taylor das neue Album bereits mit einem Countdown am 12. August - zwölf Minuten nach Mitternacht - auf der Internetseite taylorswift.com, die einen großen Ansturm erlebte. Zeitgleich postete sie in den sozialen Medien ein Teaservideo für die Podcast-Folge.

Swift hatte im Dezember 2024 ihre monumentale "Eras Tour" beendet. Die Konzertreihe, die im März 2023 begann, spielte nach Schätzungen der Branche mit mehr als zehn Millionen verkauften Tickets rund zwei Milliarden Dollar (rund 1,9 Milliarden Euro) ein, was sie zur umsatzstärksten Tournee der Geschichte macht. Ihr elftes Studioalbum "The Tortured Poets Department: The Anthology" erschien im April 2024 und war das global meistgestreamte Album des Jahres 2024 auf Spotify. Auf der Streaming-Plattform und in den deutschen Charts stellte Swift mit dem Album kurz nach Erscheinen mehrere Rekorde auf.