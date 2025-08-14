Israels Armeechef billigte Militäreinsatz im Gazastreifen

Israels Armeechef Ejal Samir hat den Plan der Regierung zur Ausweitung der Militäroffensive gegen die Hamas im Gazastreifen gebilligt. Samir habe "dem grundlegenden Rahmen für den Einsatzplan" in dem Palästinensergebiet zugestimmt, teilte die Armee am Mittwoch mit. Augenzeugen in Gaza berichteten von verstärkten Luftangriffen. Regierungschef Benjamin Netanyahu äußerte sich Mittwochabend ablehnend zu dem Aufruf ranghoher Ex-Sicherheitsbeamter, den Krieg zu beenden.

Das israelische Sicherheitskabinett hatte in der Nacht zum Freitag eine Ausweitung des Einsatzes gegen die islamistische Palästinenserorganisation Hamas beschlossen. Erklärtes Ziel ist der militärische Sieg über die Hamas. Vorgesehen ist nach israelischen Regierungsangaben zudem, dass humanitäre Hilfe an die Zivilbevölkerung außerhalb der Kampfgebiete geliefert wird. Einen genauen Zeitplan für den Beginn des Einsatzes nannte Netanyahu zunächst nicht.

Zuvor hatte es Spekulationen über Meinungsverschiedenheiten zwischen Samir und Netanyahu gegeben. Der Armeechef soll israelischen Medien zufolge unter anderem eingewandt haben, dass eine Ausweitung der Offensive auf die dicht besiedelte Stadt Gaza das Leben der von der Hamas noch immer festgehaltenen Geiseln gefährde.

Der Hamas sind nach Angaben Netanyahus zwei wichtige Stellungen geblieben, die Stadt Gaza und die in Al-Mawasi im Zentrum des Gazastreifens liegenden Flüchtlingslager. "Das israelische Sicherheitskabinett hat die Armee angewiesen, diese beiden verbleibenden Hamas-Hochburgen (...) zu zerschlagen", sagte der Regierungschef. Er erklärte zudem, dass der israelische Plan "nicht darauf abziele, Gaza zu besetzen, sondern zu entmilitarisieren".

Auf einen gemeinsamen Aufruf früherer israelischer Geheimdienstchefs und ehemaliger ranghoher Armee-Angehöriger von Anfang der Woche reagierte Netanyahu am Mittwochabend mit den Worten: "Ich schätze sie sehr, aber sie haben die Bedeutung des Wortes Sieg vergessen." Die von den Ex-Sicherheitsspitzen vorgeschlagene politische Lösung sei "in Wirklichkeit eine Kapitulation".

Die 550 Unterzeichner hatten in einem am Montag veröffentlichten Brief an die israelische Regierung und US-Präsident Donald Trump festgestellt, dass die Hamas nach ihrer Einschätzung keine Bedrohung für Israel mehr darstelle. Die Befreiung der Geiseln könne aus ihrer Sicht nur über ein Abkommen und nicht über militärische Gewalt erreicht werden. Unterzeichnet hatten die Erklärung unter anderem drei frühere Chefs des Auslandsgeheimdienstes Mossad und fünf ehemalige Leiter des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet sowie Ex-Regierungschef Ehud Barak.

Der von der islamistischen Hamas kontrollierte Zivilschutz erklärte unterdessen, bei israelischem Beschuss seien im gesamten Gazastreifen mindestens 75 Menschen getötet worden. Darunter seien 34 Menschen, die auf humanitäre Hilfe gewartet hätten. Bewohner der Stadt Gaza hatten zuvor von Panzern und Explosionen im Viertel Seitun und in der Umgebung südlich von Tal al-Hawa berichtet.

Israel steht im seit 22 Monaten andauernden Krieg gegen die Hamas angesichts der katastrophalen humanitären Situation im Gazastreifen zunehmend in der Kritik. Hilfsorganisationen warnen vor einer "sich ausbreitenden Hungersnot". Israel hat die Lieferung von Hilfsgütern zuletzt massiv verstärkt.