Forscher suchen nach Waldbrandrisiko-Hotspots in Österreich

Mit seinem Team leitet er ein im Rahmen des Österreichischen Klimaforschungsprogramm (ACRP) laufendes Projekt namens "Austria Fire Futures" und forscht mit Partnern von der Universität für Bodenkultur Wien und dem Bundesforschungszentrum Wald (BFW) schon mehrere Jahre an einer detaillierten Erfassung des brennbaren Materials in den Wäldern verschiedenster Weltregionen. Die Wissenschafter sprechen in dem Zusammenhang von "fuel" - was auf Deutsch mit Brennstoff zu übersetzen ist.

Im Gegensatz zu anderen Ansätzen "schauen wir am IIASA mit unseren Modellen längerfristig in die Zukunft. Wir versuchen, globale Feuerrisiko-Hotspots zu identifizieren", so Kraxner. Dafür berechnet man mit dem eigenentwickelten Modell namens "FLAM" die Wahrscheinlichkeit für Waldbrände, deren potenzielle Ausdehnung, Intensität und die Emissionen von Schadstoffen durch sie unter verschiedenen Klimaszenarien, der regionalen Bevölkerungsentwicklung und Wald-Bewirtschaftungsformen für die kommenden Jahrzehnte.

Möglichst genau auflösen möchten die Experten, "was dort am Boden wächst und liegt" und wie feucht der Boden und das Brennmaterial sind. Auch wie nahe menschliche Aktivitäten stattfinden, ist ein wichtiger Faktor. Eine Besonderheit ist auch die spezielle Berechnung der sogenannten "Waldbrandbekämpfungseffizienz" - also, wie rasch ein Feuer entdeckt und bekämpft bzw. gelöscht werden kann.

Letztlich möchte man so abschätzen, wie gefährlich eine Stelle in zehn oder in 100 Jahren sein wird. Das Ziel ist, Empfehlungen für das Waldmanagement abzugeben, wenn es etwa darum geht, den verfügbaren "Brennstoff" in einer besonders gefährdeten Gegend mittelfristig zu reduzieren. Dazu braucht es mehr Wissen als lediglich, ob es sich um einen eher von Laubbäumen geprägten Mischwald in niederen Lagen oder einen mehr von Nadelbäumen gebildeten Hochwald handelt. "Wir wollen letztlich Empfehlungen dazu abgeben, wie wir unseren Wald klimafit machen", betonte Kraxner.

So gibt es etwa schon ein System des Bundesforschungszentrum Wald (BFW) mit verschiedenen Ampelfarben für verschiedenste Baumarten in unterschiedlichen Höhenlagen in Österreich. Kraxner und sein Team können dann Informationen zur Frage der zukünftigen Brandgefahr geben - auch abgestimmt auf die wirtschaftlichen, touristischen oder ökologischen Funktionen, die der Wald erfüllen soll.

Die Weiterentwicklung des Waldes passiere nämlich nicht von selbst. Lässt man eine an einer bestimmten Stelle eigentlich nicht mehr zeitgemäße Fichte natürlich zugrundegehen, ist die Chance hoch, dass auf sie wieder eine Fichte an gleicher Stelle folgt - die dann ebenso mit den steigenden Temperaturen, dem wärmebedingt zunehmenden Borkenkäferbefall und eventueller Wasserknappheit überfordert ist. "So bekommen wir keine Veränderung hin", sagte Kraxner: Will man einen zukunftsfitten Wald, muss man "aktiv, massiv und über einen langen Zeitraum eingreifen".

Die notwendige "Transition" bzw. der Waldumbau sei eben eine große Aufgabe, für die kurzfristige Gefahrenlagen und Langfrist-Entwicklungen berücksichtigt werden müssen. Mit konstanten Analysen kann auch besser entschieden werden, wo in Zukunft oder schon jetzt Feuerwehr-Einheiten stationiert werden sollen, "um die Hotspots der Zukunft möglichst schnell zu erreichen".

Klar sei: "Es wird mehr Feuer geben", die es rasch zu löschen gilt - und zwar auch in Österreich, etwa im südlichen Niederösterreich, in großen Teilen Kärntens oder im Grenzgebiet zwischen Salzburg und Oberösterreich. Eingebunden werden müssen hier Gemeinden, Waldbesitzer, Förster und Forstverwalter, um beispielsweise Touristen mehr Informationen zur Brandvermeidung zu geben oder in Trockenzeiten besonders gefährdete Wanderrouten zu sperren. Allein das Wissen, dass man in einer Hotspot-Region lebt oder urlaubt, könne viel bewirken.

Das "FLAM"-Modell arbeitet global gesehen auf einem Raster von rund 50 mal 50 Kilometern, in Österreich kommt man bereits auf einen Kilometer bis 500 Meter Seitenlänge. Neben globalen Analysen können die Wissenschafter u.a. auch die Situation im heuer erneut von starken Bränden heimgesuchten Südkorea oder im auch diesen Sommer wieder stark betroffenen Sardinien mit höchster Auflösung. Mit Experten aus diesen Ländern arbeitet das Team intensiv zusammen.

Errechnet wird das Brandauslöse-Risiko und die zu erwartende Brandfläche, nach der sich die der Ampellogik folgende Einschätzung der Gefährdung letztlich richtet. Detail am Rande: In kaum besiedelten Gebieten im Norden ist Blitzschlag der größte Brandauslöser, in unseren Breiten ist es fast immer der Mensch.