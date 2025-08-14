Betrunkener Autofahrer prallte in Brixen im Thale gegen Betonmauer

Ein 31-jähriger Autofahrer war am Mittwoch gegen 19.30 Uhr in Brixen im Thale vom Oberen Sonnberg kommend in Fahrtrichtung Dorfstraße unterwegs. Im Bereich Bereich Unterer Sonnberg touchierte er zunächst einen Holzzaun und prallte dann gegen eine Betonmauer.

Ein Anrainer setzte die Rettungskette in Gang. Der Österreicher wurde unbestimmten Grades verletzt und mit dem Notarzthubschrauber in das Bezirkskrankenhaus Kufstein geflogen. „Ein mit ihm durchgeführter Alkomattest verlief positiv“, berichtet die Polizei. Dem 31-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. (TT.com)