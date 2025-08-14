Kollision mit Pkw
Auto drehte um: Motorradfahrer bei Überholmanöver in Kufstein verletzt
Bei einem Unfall auf der Wildbichler Straße (B175) in Kufstein wurde am Mittwoch ein 24-jähriger Motorradfahrer verletzt. Der Österreicher wollte gegen 13.15 Uhr einen Pkw überholen. „Aufgrund des zähfließenden Verkehrs führte die Autofahrerin (62) ein Umkehrmanöver durch. Der Motorradfahrer kollidierte dann mit der linken Seite des Pkw“, berichtete die Polizei.
Der 24-jährige Österreicher wurde über die Motorhaube auf die Fahrbahn geschleudert, er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Sein Motorradpartner (55) setzte die Rettungskette in Gang. Der Verletzte wurde mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht. (TT.com)