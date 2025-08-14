Auto drehte um: Motorradfahrer bei Überholmanöver in Kufstein verletzt

Bei einem Unfall auf der Wildbichler Straße (B175) in Kufstein wurde am Mittwoch ein 24-jähriger Motorradfahrer verletzt. Der Österreicher wollte gegen 13.15 Uhr einen Pkw überholen. „Aufgrund des zähfließenden Verkehrs führte die Autofahrerin (62) ein Umkehrmanöver durch. Der Motorradfahrer kollidierte dann mit der linken Seite des Pkw“, berichtete die Polizei.