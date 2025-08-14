Ermittlungen laufen

Schlägerei mit Jugendlichen: 45-Jähriger in Vomp schwer verletzt

Der Vorfall ereignete sich bereits in der Nacht auf Sonntag. Der Österreicher wurde mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Angela Dähling

