„Für immer Ja gesagt“
Neues Traumpaar im Weltcup: Ex-Vize-Weltmeisterin feierte mit Freundin Hochzeit
Der Skeleton-Weltcup hat ein neues Traumpaar: Kim Meylemans und Nicole Silveira gaben sich Anfang August das Ja-Wort. Die belgische Vize-Weltmeisterin von 2024 und die brasilianische WM-Vierte der abgelaufenen Saison posteten eine romantische Bilderserie ihrer Hochzeit auf Instagram.
„Umgeben von unserer Familie haben wir uns für immer Ja gesagt und wir könnten nicht glücklicher sein, uns gegenseitig Ehefrauen zu nennen“, schrieben die beiden.
Der große Traum von einer Hochzeitsfeier am Strand erfüllte sich aufgrund der Olympiavorbereitungen der beiden Athletinnen nicht, soll aber im kommenden Jahr nachgeholt werden. Vielleicht hat eine der beiden dann nicht nur Gold am Finger sondern auch um den Hals hängen. (TT.com)