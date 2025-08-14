Turbulenzen kurz nach dem Start: Zwei Männer bei Tandemflug im Stubaital verletzt

Zwei Männer starteten am Mittwoch gegen 16 Uhr von der Bergstation „Elferlift“ im Gemeindegebiet von Neustift im Stubaital zu einem Tandemflug. Bereits kurz nach dem Start kam es zu Turbulenzen, weshalb sie etwa 20 Meter nach dem Abheben auf den Boden stürzten. Durch den Aufprall erlitt der 45-jährige Pilot einen offenen Unterarmbruch und sein gleichaltriger Fluggast Verletzungen im Thoraxbereich.