Turbulenzen kurz nach dem Start: Zwei Männer bei Tandemflug im Stubaital verletzt
Zwei Männer starteten am Mittwoch gegen 16 Uhr von der Bergstation „Elferlift“ im Gemeindegebiet von Neustift im Stubaital zu einem Tandemflug. Bereits kurz nach dem Start kam es zu Turbulenzen, weshalb sie etwa 20 Meter nach dem Abheben auf den Boden stürzten. Durch den Aufprall erlitt der 45-jährige Pilot einen offenen Unterarmbruch und sein gleichaltriger Fluggast Verletzungen im Thoraxbereich.
Zur Bergung und medizinischen Erstversorgung standen zwei Notarzthubschrauber sowie die Bergrettung Neustift im Stubaital im Einsatz. Die Verletzten wurden in die Klinik Innsbruck geflogen.
Zeugenaufruf:
Personen, die den Startvorgang oder den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Neustift im Stubaital (Tel. 059133/7119) in Verbindung zu setzen. (TT.com)