Von Bäumen gestoppt: Lkw rutschte in Heinfels über Böschung

Eine 45-Jährige war am Mittwoch gegen 21.45 Uhr mit einem Lkw in Heinfels unterwegs. Als die Österreicherin das Schwerfahrzeug unterhalb der Pfarrkirche im Ortsteil Tessenberg im Bereich der dortigen Ausweiche anhielt und auf der Gemeindestraße zurückfuhr, kam sie mit der Längsseite des Fahrzeuges zu nahe an den Böschungsrand.

Dadurch geriet der Lkw in Schräglage, kippte um und rutschte über die steile Böschung. Das Fahrzeug wurde etwa sechs Meter unterhalb der Straße von Bäumen gestoppt. Die 45-jährige Lenkerin konnte sich selbstständig und unverletzt aus dem auf der Beifahrerseite liegenden Fahrzeug befreien.