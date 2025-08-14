Urlaub statt Zinsen: Wie eine Tiroler Hotelkette frische Millionen einsammelt

Die Tiroler Hotelgruppe Familux Resorts hat über eine digitale Finanzierung innerhalb von vier Tagen fünf Millionen Euro an Kapital eingesammelt. Das Geld soll in die bestehenden Resorts und in neue Standorte investiert werden. Rund 100 Investorinnen und Investoren haben sich beteiligt – und vier von fünf wählten „Hotelgutscheine statt Zinsen“. Wie funktioniert das?