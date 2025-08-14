Aufstiegs-Träume statt Abstiegskampf: Wie zwei Trainer ihr Team in die Erfolgsspur brachten

Die SPG Innsbruck West und der FC Bruckhäusl wechselten im Vorjahr nach einer durchwachsenen Hinrunde den Trainer und kämpften im Frühjahr erfolgreich um den Verbleib in der Landesliga. Nun zählen die beiden Mannschaften im Westen bzw. Osten zu den Kandidaten für einen Aufstiegsplatz.