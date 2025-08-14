Vor dem Landesliga-Start
Aufstiegs-Träume statt Abstiegskampf: Wie zwei Trainer ihr Team in die Erfolgsspur brachten
Trainer Dano Seidemann hauchte der SPG Innsbruck West neues Leben ein. Im TFV-Cup zog man gegen Tirol-Ligist Hall in die dritte Runde ein.
© Daniel Schoenherr
Die SPG Innsbruck West und der FC Bruckhäusl wechselten im Vorjahr nach einer durchwachsenen Hinrunde den Trainer und kämpften im Frühjahr erfolgreich um den Verbleib in der Landesliga. Nun zählen die beiden Mannschaften im Westen bzw. Osten zu den Kandidaten für einen Aufstiegsplatz.