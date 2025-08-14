Vier Wochen Knast

Jimi Blue Ochsenknecht packt über seine Zeit im Gefängnis aus

Der Schauspieler musste wegen einer nicht bezahlten Hotelrechnung vier Wochen lang in Gefängnissen verweilen. Wie der 33-Jährige diese Zeit erlebte, erklärte er auf seinem Twitch-Kanal.

