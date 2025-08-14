Ankündigung im Kelce-Podcast: Wann Taylor Swift ihr neues Album veröffentlicht

Der US-Megastar bringt am 3. Oktober das zwölfte Studioalbum „The Life of a Showgirl“ heraus. Ihre „Eras“-Tour war die einnahmestärkste Musik-Tournee aller Zeiten.

US-Pop-Megastar Taylor Swift hat im Podcast "New Heights" ihres Freundes Travis Kelce mehr über ihr neues Album verraten. Das zwölfte Studioalbum mit dem Titel "The Life of a Showgirl" soll am 3. Oktober erscheinen. Während sie mit ihrer "Eras Tour" in Europa unterwegs war, habe sie an dem Album gearbeitet, erzählte Taylor in dem am Mittwochabend (Ortszeit) veröffentlichten Podcast des Football-Spielers, den Kelce gemeinsam mit seinem Bruder Jason Kelce herausbringt.

Auch das Cover von „Life of a Showgirl“ wurde bereits präsentiert. © Republic Records

Unter lautem Jubel und Klatschen der Brüder zieht Swift das neue Album aus einem Koffer. Darauf räkelt sie sich in einem Glitzer-Outfit in türkisfarbenem Wasser. Auch in ihren sozialen Medien postete die Sängerin das Album-Cover. Das Album hat zwölf Tracks, darunter Titel wie "Elizabeth Taylor", "Eldest Daughter" oder "Honey". Bei dem Song "The Life of a Showgirl" wirkt Sabrina Carpenter mit. Angekündigt hatte Swift das neue Album bereits mit einem Countdown am 12. August.

„Eras“ war umsatzstärkste Tournee aller Zeiten

Swift hatte im Dezember 2024 ihre monumentale "Eras Tour" beendet. Die Konzertreihe, die im März 2023 begann, spielte nach Schätzungen der Branche mit mehr als zehn Millionen verkauften Tickets rund zwei Milliarden Dollar (rund 1,9 Milliarden Euro) ein, was sie zur umsatzstärksten Tournee der Geschichte macht.