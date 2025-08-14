Bei Falstaff gewonnen

Wie eine brennende Liebe ein Innsbrucker Ehepaar zu viel Erfolg beim Schnaps führt

Monika und Toni Steixner haben allen Grund anzustoßen: Die Schnapsbrenner aus Innsbruck gewannen einen begehrten Titel von Falstaff.
© Andreas Friedle
Susann Frank

Monika und Toni Steixner aus Innsbruck triumphieren bei der Falstaff Obstbrand Trophy 2025 mit ihrem „Apfel Quitte Himbeer“ und beweisen, dass Qualität vor Masse steht. Trotz ihrer kleinen Produktion von 1000 Litern jährlich, setzen sie sich gegen große Brennereien durch und bleiben ihrer Philosophie treu: Brennen mit Herz und Hingabe.

