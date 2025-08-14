Kufstein lädt zum bunten Fest der Kulturen in den Stadtpark

Am 7. September verwandelt sich der Stadtpark Kufstein in ein internationales Dorf. Das „Fest der Kulturen“ verspricht von 12 bis 20 Uhr eine Reise um die Welt – bei freiem Eintritt und wetterunabhängig.

Kufstein – Die Africa Cultural Dance Group Austria eröffnet das Fest und setzt damit den Ton für einen Tag voller kultureller Höhepunkte. Folklore- und Tanzgruppen aus verschiedenen Ländern präsentieren ihre traditionellen Tänze und geben den Besuchern einen authentischen Einblick in ihre Heimatkulturen.

Musikalisch wird das Fest von internationalen Klängen getragen. Die Bands „Camino Verde“, „Djanetskis“ und „Tuija Komi“ sorgen für ein abwechslungsreiches Programm, das die Vielfalt der Weltmusik widerspiegelt.

Kulinarische Weltreise

Für Feinschmecker wird das Fest zu einer kulinarischen Weltreise. An 14 Ständen bereiten Köche aus ebenso vielen Nationen ihre landestypischen Spezialitäten zu. Die Besucher haben die Möglichkeit, sich durch ein internationales Menü zu probieren und dabei neue Geschmackserlebnisse zu entdecken.

Das Fest der Kulturen legt besonderen Wert auf Begegnung und Austausch. Der Brettspielverein Kufstein lädt Jung und Alt zum gemeinsamen Spielen ein – eine ideale Gelegenheit, um in entspannter Atmosphäre ins Gespräch zu kommen.

Abwechslungsreiches Kinderprogramm

Für die jüngsten Besucher gibt es von 12 bis 18 Uhr ein abwechslungsreiches Kinderprogramm. Kinderschminken, Basteln und Riesenseifenblasen versprechen Spaß und Kreativität. Der Spielplatz im Stadtpark steht den Kindern ebenfalls zur Verfügung.

Ein besonderer Höhepunkt ist das Angebot der Europäischen Akademie Inntal. Unter dem Motto „Geeint in Vielfalt - Europa im Gespräch“ können Besucher von 12 bis 18 Uhr an Quiz und Kreativaktionen teilnehmen sowie ihre Ideen für Europa einbringen.

Für alle, die sich ein bleibendes Andenken an diesen Tag der Kulturen wünschen, werden Henna-Tattoos angeboten – ein beliebter Service für Kinder und Erwachsene gleichermaßen.

Informationen zu Deutschkursen

Die Vielfalt – Bildungs- & Betreuungs GmbH nutzt die Veranstaltung, um über ihr Angebot zu informieren. Interessierte können sich über Deutschkurse, Integrationsangebote und Unterstützungsmöglichkeiten für Unternehmen informieren.