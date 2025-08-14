Bodenstation am Hafelekar

Kleine Teilchen, große Chancen: Innsbrucks Quantenphysik will mit neuem Teleskop hoch hinaus

Die neue Bodenstation wird Quantensignale an Satelliten senden und von diesen empfangen können.
© schafferer – architektur und projektmanagement zt-gmbh
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Am Hafelekar, auf 2300 m Seehöhe, wird eine quantenoptische Bodenstation mit Teleskop errichtet. Von hier aus wird künftig weltumspannende Quantenkommunikation mit und über Satelliten möglich sein. Der Standort bietet einzigartige Voraussetzungen – und soll der Quantenforschung in Innsbruck weitere Impulse geben. Die TT war mit dem Quantenphysiker Gregor Weihs auf Lokalaugenschein.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561