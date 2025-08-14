Bodenstation am Hafelekar
Kleine Teilchen, große Chancen: Innsbrucks Quantenphysik will mit neuem Teleskop hoch hinaus
Die neue Bodenstation wird Quantensignale an Satelliten senden und von diesen empfangen können.
© schafferer – architektur und projektmanagement zt-gmbh
Am Hafelekar, auf 2300 m Seehöhe, wird eine quantenoptische Bodenstation mit Teleskop errichtet. Von hier aus wird künftig weltumspannende Quantenkommunikation mit und über Satelliten möglich sein. Der Standort bietet einzigartige Voraussetzungen – und soll der Quantenforschung in Innsbruck weitere Impulse geben. Die TT war mit dem Quantenphysiker Gregor Weihs auf Lokalaugenschein.