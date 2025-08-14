- Überblick
Im Video
Spektakuläres Naturphänomen: Feuertornado wirbelt durch Waldbrand in Portugal
Ein Feuertornado fegt durch den Norden Portugals. Die Aufnahmen sind inmitten der verheerenden Waldbrände entstanden. Das seltene Phänomen birgt die große Gefahr, weitere Brandherde zu entfachen.
