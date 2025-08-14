Im Video

Spektakuläres Naturphänomen: Feuertornado wirbelt durch Waldbrand in Portugal

Ein Feuertornado fegt durch den Norden Portugals. Die Aufnahmen sind inmitten der verheerenden Waldbrände entstanden. Das seltene Phänomen birgt die große Gefahr, weitere Brandherde zu entfachen.

