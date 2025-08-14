Große Umfrage

Wer holt den Titel in der tt.com Regionalliga? Einen Verein sehen die Trainer klar vorne

Manuel Ludwiger (WSG Juniors), Herbert Ramsbacher (SK St. Johann) und Helmut Kraft (SV Fügen) zählen für die Konkurrenten mit ihren Mannschaften zu den heißesten Kandidaten auf die Meisterschaft.
© Böhm, SK St. Johann/Lukas Briem, Falk
Von Michael Pipal, Daniel Lenninger

Die tt.com Regionalliga Tirol startet am Freitag in die neue Saison. Wir haben uns bei den Trainern der 14 Vereine umgehört, wen sie auf der Meisterrechnung ganz oben haben und wo sie ihr eigenes Team sehen.

