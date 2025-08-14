Acht neue Bögen

2000-Tonnen-Bauteil eingeschoben: Kraftakt der ÖBB auf der Karwendelstrecke

Gewaltige Dimensionen: Seit Februar wurden die acht neuen Bögen unmittelbar neben der Bestandsstrecke errichtet – und das 66 Meter lange Bauteil nun als Ganzes eingeschoben.
© Böhm Thomas
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Noch bis 1. September ist die Karwendelbahn-Strecke wegen komplexer Sanierungs- und Erneuerungsarbeiten komplett gesperrt. Am Donnerstag gelang den ÖBB jedoch der größte und schwierigste Schritt: Beim Inntalviadukt wurden acht neue Bögen eingeschoben – und das gesamte, 2000 Tonnen schwere Bauteil in einem Block in Position gebracht.

