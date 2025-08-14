Erstes Gold für Österreich bei den World Games durch Zimmermann

Chengdu ‒ Der Kickboxer Erik Zimmermann hat Österreichs erste Goldmedaille bei den World Games in Chengdu erobert. Der 22-jährige Kärntner gewann am Donnerstag das Finale der Klasse bis 74 Kilogramm gegen José Santiago Bendfeldt aus Guatemala. Zimmermanns Goldene ist die vierte Medaille für Österreich bei den Titelkämpfen der nicht-olympischen Disziplinen. Zuvor hatte es zweimal Silber im Jiu-Jitsu und Bronze für die Faustballer gegeben. Die Bewerbe in China laufen noch bis Sonntag.

"Die Goldmedaille hier ist ein schöner Erfolg. Es zeigt, dass das Training und die Vorbereitung gepasst haben, dass ich hier nicht verloren habe", sagte Zimmermann. Als erster Gratulant stellte sich sein Vater Gerald ein, der frühere Kickboxer ist in Chengdu als Masseur für das österreichische Team im Einsatz. Das nächste große Ziel des World-Games-Siegers ist die Weltmeisterschaft im November in Abu Dhabi. "Der WM-Titel fehlt mir noch, das will ich heuer ändern." (APA)