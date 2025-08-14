Zwei Frühchen im Bozner Krankenhaus an Bakterien-Infektion gestorben

Zwei „extreme Frühchen“ sind seit Dienstag binnen weniger Stunden gestorben. Im Krankenhaus werden vorerst keine Hochrisiko-Geburten mehr durchgeführt.

Bozen – Zwei "extreme Frühchen" sind am Dienstag bzw. in der Nacht auf Mittwoch binnen weniger Stunden im Landeskrankenhaus Bozen in Südtirol an einer Infektion mit Bakterien gestorben. Die beiden Frühchen waren rund drei Wochen alt und wogen 700 Gramm, hieß es in einem Bericht die Südtiroler Internetplattform "stol.it" am Donnerstag. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein - unter anderem solle die Einhaltung der Protokolle und mögliche hygienische Mängel überprüft werden.

Nach Abschluss dieser Ermittlungen werde über eine mögliche Obduktion entschieden. Die Leichname der beiden Frühchen würden vorerst für eine mögliche Obduktion eingefroren und aufbewahrt werden.

Bakterium für gesunde Personen unbedenklich

Neben den ohnehin schwerwiegenden Problemen einer extrem frühen Geburt sei bei den beiden Babys eine Infektion mit dem Bakterium Serratia marcescens festgestellt worden, teilte Sanitätsdirektor Josef Widmann demnach in einer Pressekonferenz mit. Dieses sei in der Umwelt weit verbreitet und für gesunde Personen ungefährlich. "Für sehr kleine Frühgeborene ist die Infektion potenziell lebensbedrohlich", erläuterte Widmann. Im Krankenhaus Bozen seien alle Präventionsmaßnahmen angewandt worden, versicherte die geschäftsführende ärztliche Direktorin Monika Zäbisch.