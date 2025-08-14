Totes Pony gefunden: Hinweise auf Bären in Fiss

Ein totes Pony wurde am Donnerstag im Gemeindegebiet von Fiss gefunden. Der Amtstierarzt hat es bereits begutachtet. „Es besteht der Verdacht auf Beteiligung eines Bären“, teilte das Land in einer Aussendung mit. Proben werden zur weiteren Untersuchung an das Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der Veterinärmedizinischen Universität Wien gesendet.

Heuer wurde bereits zweimal ein Bär im Bezirk Landeck nachgewiesen, nachdem Ende Juli und Anfang in Pfunds zwei Esel und ein Pferd gerissen worden waren. Außerdem liegen Bild- und Videoaufnahmen von einem Bär vor. „Ob es sich jeweils um den gleichen Bären handelt, ist Gegenstand von weiteren Abklärungen.“

Grundsätzlich gebe es in Tirol keine erhöhte Gefahr für die Bevölkerung durch Bären. „Alle Bären, die in Tirol in den letzten Jahren festgestellt wurden, zeigten scheues Verhalten. Die Wahrscheinlichkeit, in Tirol einem Bären zu begegnen, ist zudem äußerst gering“, hieß es in der Aussendung. (TT.com)