Detektiv schritt ein

29-jähriger Ladendieb in Innsbrucker Kaufhaus auf frischer Tat ertappt

Innsbruck – Donnerstagnachmittag versuchte ein 29-jähriger Mann aus einem Geschäft in einem Innsbrucker Kaufhaus zwei Parfums zu stehlen. Dabei wurde er gegen 13.10 Uhr von einem Ladendetektiv auf frischer Tat ertappt.

Der 29-Jährige versuchte daraufhin zu flüchten und versetzte dabei dem Ladendetektiv mehrere Tritte. Es gelang ihm dennoch, den Dieb festzuhalten, bis die Polizei erschien.

Der Ladendieb wurde festgenommen und in weiterer Folge auf freiem Fuß angezeigt. Der 61-jährige Ladendieb blieb unverletzt. (TT.com)

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561