Detektiv schritt ein
29-jähriger Ladendieb in Innsbrucker Kaufhaus auf frischer Tat ertappt
Innsbruck – Donnerstagnachmittag versuchte ein 29-jähriger Mann aus einem Geschäft in einem Innsbrucker Kaufhaus zwei Parfums zu stehlen. Dabei wurde er gegen 13.10 Uhr von einem Ladendetektiv auf frischer Tat ertappt.
Der 29-Jährige versuchte daraufhin zu flüchten und versetzte dabei dem Ladendetektiv mehrere Tritte. Es gelang ihm dennoch, den Dieb festzuhalten, bis die Polizei erschien.
Der Ladendieb wurde festgenommen und in weiterer Folge auf freiem Fuß angezeigt. Der 61-jährige Ladendieb blieb unverletzt. (TT.com)