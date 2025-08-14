29-jähriger Ladendieb in Innsbrucker Kaufhaus auf frischer Tat ertappt

Innsbruck – Donnerstagnachmittag versuchte ein 29-jähriger Mann aus einem Geschäft in einem Innsbrucker Kaufhaus zwei Parfums zu stehlen. Dabei wurde er gegen 13.10 Uhr von einem Ladendetektiv auf frischer Tat ertappt.

Der 29-Jährige versuchte daraufhin zu flüchten und versetzte dabei dem Ladendetektiv mehrere Tritte. Es gelang ihm dennoch, den Dieb festzuhalten, bis die Polizei erschien.