Kollisionen und Stürze: Mehrere Motorradlenker auf Tirols Straßen verletzt

MotorradlenkerInnen waren am Donnerstagnachmittag in mehrere Verkehrsunfälle auf Tirols Straßen verwickelt.

Ein 65-Jähriger war am Donnerstagnachmittag mit seinem Motorrad auf der Brixentalstraße von Hopfgarten in Richtung Westendorf unterwegs. Gegen 14.30 Uhr zog der Österreicher trotz Überholverbot an zwei vor ihm fahrenden Autos vorbei. Als er sich wieder einordnete, geriet er auf eine Grünfläche und stürzte.

Der Motorradfahrer erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus St. Johann in Tirol geflogen. Am Motorrad entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden.

Autolenker übersah Motorrad beim Abbiegen

Auf der Hahntennjochstraße kam es zum Zusammenstoß zwischen einer 46-jährigen Motorradfahrerin und einem Auto. Der 61-jährige Lenker war gegen 15 Uhr von Imst aus bergwärts unterwegs und wollte links in eine Hotelzufahrt einbiegen. Dabei habe er nach seinen Angaben die Motorradfahrerin übersehen, teilte die Polizei mit.

Die Frau prallte gegen den Wagen und stürzte. Sie erlitt eine schwere Verletzung am Bein. Der Autolenker setzt sofort den Notruf ab. Die 46-Jährige wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das Krankenhaus Zams eingeliefert. Der 61-Jährige und sein 76-jähriger Beifahrer blieben unverletzt.

Motorradfahrer prallte gegen Auto

Auch bei Kundl kam es zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad. Wie die Polizei mitteilte, querte kurz nach 17 Uhr eine 45-Jährige mit ihrem Wagen die Landesstraße, während die Motorradlenkerin zur selben Zeit auf der Landesstraße in nördliche Richtung fuhr. Die 31-Jährige stürzte nach dem Aufprall. Sie erlitt an beiden Beinen Verletzungen unbestimmten Grades. Die Frau wurde von der Rettung in das Krankenhaus Kufstein gebracht.

15-Jähriger kollidierte mit Rennradfahrerin