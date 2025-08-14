Trotz Verbot überholt: Motorradlenker bei Sturz in Westendorf verletzt

Ein 65-Jähriger war am Donnerstagnachmittag mit seinem Motorrad auf der Brixentalstraße von Hopfgarten in Richtung Westendorf unterwegs. Gegen 14.30 Uhr zog der Österreicher trotz Überholverbot an zwei vor ihm fahrenden Autos vorbei. Als er sich wieder einordnete, geriet er auf eine Grünfläche und stürzte.