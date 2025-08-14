Ins Krankenhaus geflogen
Trotz Verbot überholt: Motorradlenker bei Sturz in Westendorf verletzt
Ein 65-Jähriger war am Donnerstagnachmittag mit seinem Motorrad auf der Brixentalstraße von Hopfgarten in Richtung Westendorf unterwegs. Gegen 14.30 Uhr zog der Österreicher trotz Überholverbot an zwei vor ihm fahrenden Autos vorbei. Als er sich wieder einordnete, geriet er auf eine Grünfläche und stürzte.
Der Motorradfahrer erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus St. Johann in Tirol geflogen. Am Motorrad entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden. (TT.com)