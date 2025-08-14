Ins Krankenhaus geflogen

Trotz Verbot überholt: Motorradlenker bei Sturz in Westendorf verletzt

Ein 65-Jähriger war am Donnerstagnachmittag mit seinem Motorrad auf der Brixentalstraße von Hopfgarten in Richtung Westendorf unterwegs. Gegen 14.30 Uhr zog der Österreicher trotz Überholverbot an zwei vor ihm fahrenden Autos vorbei. Als er sich wieder einordnete, geriet er auf eine Grünfläche und stürzte.

Der Motorradfahrer erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus St. Johann in Tirol geflogen. Am Motorrad entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden. (TT.com)

Für Sie im Bezirk Kitzbühel unterwegs:

Theresa Aigner

Theresa Aigner

+4350403 2117

Michael Mader

Michael Mader

+4350403 3050

Harald Angerer

Harald Angerer

+4350403 2059