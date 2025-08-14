Hochspannung vor dem Gipfeltreffen von Trump mit Putin in Alaska

US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin sprechen am Freitag auf einer Luftwaffenbasis im nördlichsten US-Bundesstaat Alaska über ein Friedensabkommen für die Ukraine.

Anchorage, London, Berlin – Auf der Militärbasis Elmendorf-Richardson nahe der Großstadt Anchorage im nördlichsten US-Bundesstaat Alaska soll am Freitag um 11.30 Uhr lokaler Zeit (21.30 Uhr MESZ) das Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin beginnen. Ziel der Gespräche ist vor allem das Erreichen einer Waffenruhe in der von Russland angegriffenen Ukraine. Kiew wird bei den Verhandlungen jedoch nicht vertreten sein. Auch Europa bleibt nur die Zuschauerrolle.

Am Donnerstag, einen Tag vor dem Gipfeltreffen in Alaska, lobte Putin die Bemühungen der USA zur Beendigung des Ukraine-Krieges. „Die US-Regierung (...) unternimmt meiner Ansicht nach ganz energische und aufrichtige Anstrengungen, um die Kämpfe zu beenden, aus der Krise herauszukommen und zu Vereinbarungen zu gelangen, die alle beteiligten Parteien zufriedenstellen“, sagte Putin nach Angaben des Kreml.

Trump drohte Putin

Der US-Präsident drohte am Mittwoch mit „schwerwiegenden Konsequenzen“, sollte Putin keinem Frieden zustimmen. Er ließ offen, was er genau darunter versteht. Zudem stellte er ein rasches Folgetreffen in Aussicht, an dem auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilnehmen könnte. Trump äußerte sich nach einer Videokonferenz mit den europäischen Staats- und Regierungschefs sowie Selenskyj. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz bekräftigte dabei, Grenzen dürften nicht mit Gewalt verändert werden. Zudem verlangte er zusammen mit anderen europäischen Staats- und Regierungschefs robuste Sicherheitsgarantien für die Ukraine sowie eine Waffenruhe als Voraussetzung für die Suche nach einer Friedenslösung.