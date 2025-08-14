Ex-Skistar lüftete mit Babybauch-Foto süßes Geheimnis

Die Ski-Familie Stiegler wächst weiter. Nach Rosi und Romi bekommen Resi Stiegler und ihr Mann, der ehemalige deutsche Weltcup-Fahrer David Ketterer, noch ein Kind. Und wieder wird es ein Mädchen. „Unsere Girl Gang wächst“, schrieb die 39-jährige US-Amerikanerin zu einem Babybauch-Foto auf Instagram.

Gratulationen kamen u.a. von ihren ehemaligen Teamkolleginnen Julia Mancuso oder Nina O‘Brien. Auch die Kanadierin Marie-Michelle Gagnon, die unlängst selbst zum ersten Mal Mama wurde, schickte virtuelle Glückwünsche.