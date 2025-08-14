Unterhaus am Donnerstag

Kirchbichl siegte nach turbulenten Tagen erneut, Interims-Trainer darf nicht übernehmen

Andreas Fuchs und der SV Kirchbichl gewannen auch das zweite Spiel unter Interims-Coach Patrick Hechl (kl. Bild).
© Böhm, SV Kirchbichl
Michael Pipal

Von Michael Pipal

Für Sie im Tiroler Unterhaus unterwegs:

Günter Almberger

Günter Almberger

+4350403 3324

Michael Pipal

Michael Pipal

+4350403 3322

Daniel Lenninger

Daniel Lenninger

+4350403 2411

Tobias Waidhofer

Tobias Waidhofer

+4350403 2305

Alexander Gruber

Alexander Gruber

+4350403 3671