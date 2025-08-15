Trump telefoniert mit Lukaschenko

Wenige Stunden vor seinem Treffen mit Kreml-Chef Wladimir Putin hat US-Präsident Donald Trump mit dem belarussischen Präsidenten und Putin-Verbündeten Alexander Lukaschenko telefoniert. "Wir haben viele Themen besprochen, darunter den Besuch von Präsident Putin in Alaska", teilte Trump am Freitag auf seiner Onlineplattform Truth Social mit. Er veröffentlichte den Beitrag während seines Flugs in den US-Staat Alaska.

Er habe Lukaschenko für die Freilassung politischer Gefangener gedankt, erklärte Trump weiter. Beide Regierungen verhandelten derzeit "über die Freilassung 1.300 weiterer Gefangener", fügte er hinzu.

Zuvor hatte die belarussische staatliche Nachrichtenagentur BELTA über das Telefonat berichtet. "Lukaschenko hat Trump und seine Familie nach Belarus eingeladen, und er hat zugesagt", meldete BELTA. Die beiden Staatschefs hätten zudem über die bilateralen Beziehungen zwischen den USA und Belarus sowie über den Krieg in der Ukraine gesprochen.

Lukaschenko ist seit 1994 in Belarus an der Macht und unterdrückt dort die Opposition und unabhängige Medien. Nach Schätzungen der Menschenrechtsorganisation Viasna sitzen 1.186 politische Gefangene in den belarussischen Gefängnissen. Viele von ihnen waren 2020 bei Massenprotesten gegen Lukaschenkos umstrittene Wiederwahl verhaftet worden. Im Juni hatte der Machthaber auf Druck aus Washington gut ein Dutzend Gefangene freigelassen, darunter den führenden Oppositionspolitiker Sergej Tichanowski.

Putin und Trump treffen sich später am Freitag im US-Staat Alaska. Der Gipfel auf dem US-Militärstützpunkt Elmendorf-Richardson in Anchorage beginnt nach Angaben aus Moskau um 11.30 Uhr Ortszeit (21.30 Uhr MESZ). Im Anschluss wollen die beiden Staatschefs nach Angaben des Kreml eine gemeinsame Pressekonferenz abhalten.

Wenige Stunden vor seinem Gipfel legte der russische Präsident Wladimir Putin staatlichen Medienberichten zufolge Blumen an einem Denkmal in der fernöstlichen russischen Stadt Magadan nieder. Die Skulptur erinnert an die Zusammenarbeit zwischen den USA und der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg und zeigt den Händedruck eines sowjetischen und eines amerikanischen Piloten.

Putin soll nach Kremlangaben pünktlich um 11.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MESZ) mit dem Flugzeug in Alaska ankommen. Putin werde dann am Flugzeug von Trump persönlich empfangen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow dem russischen Staatsfernsehen. Starten sollte der Präsident demnach rechtzeitig in Magadan.