Jobangebot und Bruder-Trick: Tirolerinnen verloren Tausende Euro an Internetbetrüger

Von zwei Internetbetrugsfällen berichtet aktuell die Tiroler Polizei. Eine 39-Jährige aus Kössen verlor dabei einen niedrigen vierstelligen Betrag in US-Dollar, eine 58-Jährige aus Innsbruck mehrere Tausend Euro.

Die Kössenerin wurde am Dienstag in sozialen Medien auf ein Jobangebot aufmerksam, das Provisionen für Spielzeugbewertungen versprach. Die 39-Jährige gab mehrere Bewertungen ab und sammelte damit vermeintlich einen Gewinn auf der Webseite. Um diesen zu erhalten, sollte sie einen zweistelligen Eurobetrag überweisen. Es folgten weitere Forderungen von Zahlungen in US-Dollar auf eine „Wallet“.