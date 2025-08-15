Ö3-Moderator Robert Kratky hört mit sofortiger Wirkung auf

Der Morningshow-Star hört nach mehr als 20 Jahren als Hauptmoderator aus gesundheitlichen Gründen auf. Er stand zuletzt an der Spitze der Topverdiener im ORF.

Wien – Dem ORF kommt seine bekannteste Radiostimme abhanden: Ö3-Wecker-Moderator Robert Kratky hört bei seinem jahrelangen Stammsender auf und beendet mit sofortiger Wirkung die Zusammenarbeit mit dem ORF. Als Grund nannte der öffentlich-rechtliche Sender in einer Aussendung am Freitag gesundheitliche Gründe. Kratky war ab 2004 Hauptmoderator der Morgensendung, die täglich Millionen an Hörerinnen und Hörern hat, und stand zuletzt an der Spitze der Topverdiener im ORF.

„Schweren Herzens aber voller Dankbarkeit habe ich beschlossen, das Mikrofon des Ö3-Weckers endgültig an meine hervorragenden Kolleginnen und Kollegen weiterzureichen. Auf ärztliches Anraten früher als geplant, ziehe ich mich damit vorerst in mein Privatleben zurück“, wurde Kratky – er hatte bereits im Vorjahr angekündigt, seinen ORF-Vertrag mit Ende 2026 auslaufen zu lassen bzw. ihn nicht verlängern zu wollen – in der Aussendung zitiert. Er werde in den nächsten Monaten „meiner psychischen und körperlichen Gesundheit jenen Vorrang einräumen, der zuvor über fast vier Jahrzehnte ausschließlich meiner Arbeit galt“, so der 52-jährige Morningshow-Star, dessen Ö3-Karriere bereits 1991 begann.

Seit zwei Jahrzehnten Aufwecker der Nation

Bis auf wenige Ausflüge ins Fernsehen blieb Kratky dem Medium Radio stets treu. Zunächst war der gebürtige Salzburger als Regisseur und Live-Reporter für den Wecker tätig und moderierte eine Reihe anderer Sendungen im selbst ernannten Hitradio. 1996 wurde Kratky Wecker-Chefproducer und erfand Comedy-Leisten, die einen gewissen Kultstatus erlangten und deren Figuren er auch seine Stimme lieh – darunter den „Vignettenman“ oder „Oma Raithofer & Opa Kratky“. Neben Hary Raithofer, damals der Aufwecker der Nation, war Kratky ab 1997 Zweitmoderator der Morgensendung, bevor er die Sendung 2004 federführend übernahm. Zuletzt begleiteten auch Gabi Hiller und Philipp Hansa die Ö3-Hörerschaft beim Aufstehen.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann zollte Kratky für seinen Rückzug „großen Respekt“. Er habe „unter sehr herausfordernden Arbeitsbedingungen nicht nur Ö3, sondern die österreichische Radiolandschaft während der letzten Jahrzehnte als Host des Ö3-Weckers geprägt wie kein anderer“. Radiodirektorin Ingrid Thurnher strich Kratkys Stärke hervor, „dem Publikum immer auf Augenhöhe zu begegnen“, und meinte: „Ein Leben in der Öffentlichkeit sorgt für Höhenflüge, verlangt einem Menschen aber auch einiges ab.“ Ö3-Senderchef Michael Pauser sagte, Kratky habe die größte Morningshow des Landes nachhaltig geprägt und den Weg für künftige Erfolge geebnet. „Wir respektieren seine Entscheidung und wünschen ihm alles Gute für die nächsten Monate, um wieder Kraft zu schöpfen.“

Bestbezahlter ORF-Mitarbeiter