Radfahrer bei Kollision in Innsbruck verletzt: Polizei sucht nach Jugendlichen

An einer Kreuzung stießen zwei Radfahrer zusammen. Dabei wurde ein 40-Jähriger verletzt. Der zweitbeteiligte Radfahrer fuhr unmittelbar nach dem Unfall weiter.

Innsbruck – Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall in Innsbruck nach einem unbekannten Radfahrer. Der Vorfall ereignete sich bereits am Montag gegen 18.20 Uhr. Ein 40-Jähriger war mit seinem Fahrrad auf der Sepp-Grünbacher-Promenade in Richtung Westen unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein unbekannter Radfahrer auf Höhe Haus Kajetan-Sweth-Straße 26 am dortigen Radweg in Richtung Süden.

An der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Dabei wurde der 40-jährige Österreicher leicht verletzt. Der zweitbeteiligte Radfahrer fuhr unmittelbar nach dem Unfall weiter in Richtung Osten. „Es soll sich um einen etwa 12 bis 15 Jahre alten Jugendlichen mit dunkler Hautfarbe gehandelt haben“, teilte die Polizei mit. Er habe gebrochen Deutsch gesprochen und ein blaues Oberteil getragen. Der Jugendliche sei mit einem vermutlich türkisfarbenen Kinder- oder Jugendfahrrad, versehen mit gelben Streifen, unterwegs gewesen.

Zeugenaufruf