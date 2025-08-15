Rund um den 15. August

„Wir entfliehen der Hitze“: Ferragosto zieht wieder viele Italiener nach Tirol

Sara Zanetti (zweite v. r.) bleibt mit ihrer Familie für eine Woche in Tirol. Neben dem Besuch im Swarovski-Museum steht auch ein Besuch am Stubaier Gletscher an.
Ihre freien Tage im August verbringen Italiener gerne in Tirol – besonders rund um den italienischen Feiertag „Ferragosto“ am 15. August. Nicht nur die Landeshauptstadt, sondern auch das Umland ist bei den südlichen Nachbarn beliebt.

